Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 23 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали минимальный размер пенсии в 2026 году

Аналитик Балынин: Минимальная пенсия в России превысит 14 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В следующем году минимальный размер страховой пенсии по старости в России превысит 14 тысяч рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Установленного размера минимальной страховой пенсии по старости нет. Однако его можно вывести расчетный путем, отметил Балынин.

Подобные социальные выплаты, напомнил аналитик, назначаются гражданам при соблюдении двух ключевых условий. Первый критерий — достижение пенсионного возраста (для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года), а второй — наличие у претендента 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа, пояснил Балынин.

Материалы по теме:
В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст
В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст
5 декабря 2025
«Пусть сами решают — копить деньги или рожать детей» В России все чаще предлагают отменить пенсии. Почему это безумие?
«Пусть сами решают — копить деньги или рожать детей»В России все чаще предлагают отменить пенсии. Почему это безумие?
23 июня 2025

В 2026 году стоимость одного ИПК поднимется до 156,76 рубля, добавил эксперт. Размер фиксированной выплаты, в свою очередь, увеличится до 9584,69 рубля. В результате минимальный размер страховой пенсии по старости в стране в следующем году составит 14 287,49 рубля, констатировал аналитик.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Трепольский предупредил россиян о риске повышения пенсионного возраста в обозримом будущем. В ближайшие семь лет на пенсию, согласно подсчетам Минтруда, выйдут в общей сложности около 12,2 миллиона пожилых граждан. С учетом острого кадрового голода и проблемы старения населения, подчеркнул эксперт, одним из немногих реальных способов справиться с нехваткой квалифицированных сотрудников для властей может стать пересмотр пенсионной системы, допустил он. В противном случае, разъяснил аналитик, правительству придется стимулировать граждан работать до глубокой старости и отказаться от индексации пенсий неработающим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    67-летняя Мадонна без макияжа отметила Хануку с 29-летним возлюбленным

    Российская певица назвала Долину посмешищем

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

    Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

    Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

    Раскрыта причина развития одного из самых опасных видов рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok