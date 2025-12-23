Реклама

Россиянка купила несуществующий тур по Дагестану на свой день рождения и осталась дома

«112»: Россиянка отправила мошенникам деньги за несуществующий тур в Дагестан
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: sergeydolya / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка купила несуществующий тур по Дагестану на свой день рождения и осталась дома из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что москвичка по имени Валентина хотела провести праздник в путешествии по Кавказу и активно искала туры в сети. Вскоре с ней связалась компания, организовывающая молодежные поездки в Дагестан. Россиянка поверила положительным отзывам и роликам на их странице и решила воспользоваться ее услугами.

Валентина приобрела пятидневный тур за 30,6 тысячи рублей, но авансом отправила организаторам лишь часть денег — 12 тысяч рублей. Сразу после этого аккаунт компании заблокировал ее. Девушка намерена написать заявление в полицию.

Ранее турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. 32-летняя жительница города Искитима Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны с января по октябрь 2024 года.

