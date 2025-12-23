Российские бойцы украсили новогоднюю елку трофейным дроном

Военные группировки Центр украсили новогоднюю елку трофейным FPV-дроном

Бойцы группировки «Центр» использовали трофейный FPV-дрон в качестве главного елочного украшения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что военные готовятся к встрече 2026 года, не прекращая боевого дежурства на линии боевого соприкосновения. Так, в отсутствие звезды расчет БПЛА использовал трофейный дрон.

«Работать-работать, все в рабочем режиме, праздник есть праздник, работа есть работа. Мы здесь для этого и работаем, чтобы у нас дома наши близкие отмечали Новый год спокойно», — высказался российский боец, пожелав всем участникам специальной военной операции встретить следующий новый год в кругу семьи.

Ранее командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Елка желаний» исполнило желание мальчика Сергея из Екатеринбурга, мечтавшего увидеть отца, находящегося в зоне СВО на Украине.