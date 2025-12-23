Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

«Интерлизинг»: Доля российских концернов в сегменте грузовиков выросла до 36 %

В 2025 году российские концерны заметно укрепили свои позиции в сегменте новых грузовиков, что привело к снижению доли китайских марок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Группы компаний (ГК) «Интерлизинг».

В январе-ноябре доля первых на российском рынке увеличилась на 16 процентных пунктов (п.п.) — с 20 до 36 процентов. Доля же китайских концернов за этот период, напротив, сократилась на 17 п.п. — с 70 до 53 процентов, уточнили эксперты.

Постепенное изменение соотношения сил в этом сегменте авторынка аналитики связали в том числе с господдержкой российских марок. Еще одним конкурентным преимуществом отечественных грузовиков перед китайскими стала более низкая стоимость. «Китайские марки постепенно уступают лидерство российским производителям», — резюмировали эксперты.

Производители из азиатской страны стали активно укреплять свои позиции в России после массового ухода с рынка западных автобрендов вроде Volvo и Mercedes. Однако в 2025 году сегмент грузовиков отечественного рынка охватил глубокий кризис, вызванный жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Центробанка (ЦБ), снижением доступности лизинга для малого и среднего бизнеса, сокращением спроса на грузоперевозки, повышением логистических тарифов. Все это привело к заметному удорожанию тягачей, что в конечном счете ударило по продажам большинства участников рынка.

На фоне проблем с продажами руководству «КАМАЗа» пришлось временно переводить сотрудников на четырехдневку, а доминирующие позиции «китайцев» стали ослабевать. Предпосылок для оживления спроса в 2026 году, сходятся во мнении эксперты, в настоящее время нет. В сложившихся реалиях рынок тягачей в России, скорее всего, продолжить стагнировать, заключил глава «КАМАЗа» Сергей Когогин.