Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:39, 23 декабря 2025Экономика

Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

«Интерлизинг»: Доля российских концернов в сегменте грузовиков выросла до 36 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2025 году российские концерны заметно укрепили свои позиции в сегменте новых грузовиков, что привело к снижению доли китайских марок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Группы компаний (ГК) «Интерлизинг».

В январе-ноябре доля первых на российском рынке увеличилась на 16 процентных пунктов (п.п.) — с 20 до 36 процентов. Доля же китайских концернов за этот период, напротив, сократилась на 17 п.п. — с 70 до 53 процентов, уточнили эксперты.

Постепенное изменение соотношения сил в этом сегменте авторынка аналитики связали в том числе с господдержкой российских марок. Еще одним конкурентным преимуществом отечественных грузовиков перед китайскими стала более низкая стоимость. «Китайские марки постепенно уступают лидерство российским производителям», — резюмировали эксперты.

Материалы по теме:
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Производители из азиатской страны стали активно укреплять свои позиции в России после массового ухода с рынка западных автобрендов вроде Volvo и Mercedes. Однако в 2025 году сегмент грузовиков отечественного рынка охватил глубокий кризис, вызванный жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Центробанка (ЦБ), снижением доступности лизинга для малого и среднего бизнеса, сокращением спроса на грузоперевозки, повышением логистических тарифов. Все это привело к заметному удорожанию тягачей, что в конечном счете ударило по продажам большинства участников рынка.

На фоне проблем с продажами руководству «КАМАЗа» пришлось временно переводить сотрудников на четырехдневку, а доминирующие позиции «китайцев» стали ослабевать. Предпосылок для оживления спроса в 2026 году, сходятся во мнении эксперты, в настоящее время нет. В сложившихся реалиях рынок тягачей в России, скорее всего, продолжить стагнировать, заключил глава «КАМАЗа» Сергей Когогин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok