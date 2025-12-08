Китайские грузовики стали ослаблять позиции на российском рынке

«Автостат»: Доля тяжелых китайских грузовиков в России упала до 53 процентов

Доля тяжелых китайских грузовиков в России упала до 53 процентов. Об ослаблении позиций автопрома из КНР со ссылкой на исследование агентства Автостат сообщает «Коммерсантъ».

Доля транспорта тяжелее 16 тонн в январе-ноябре 2025 года сократилась на 17 процентных пунктов. В то же время популярность российской техники выросла почти вдвое, с 20 до 36 процентов. Белорусские производители увеличили свое присутствие с пяти до семи процентов.

Эксперты объясняют тенденцию повышением утильсбора, отзывом одобрений типа транспортного средства по ряду моделей, что ведет к запрету продаж (ранее мера коснулась грузовиков Sitrak, Dongfeng, Foton и FAW) и скепсисом покупателей насчет сервисного обслуживания техники.

По данным «Автостата», 2025-м сегмент столкнулся с кризисом из-за дорогих кредитов, а также высокой базы. Продажи с начала года упали на 56 процентов в годовом выражении. Реализация китайских брендов упала на 66,5 процента, российских — на 21 процент, белорусских — на 37 процентов. Самыми популярными грузовиками стали КамАЗ (доля 30,1 процента), Sitrak (16,4 процента), Shacman (10,5 процента), FAW (9,2 процента), Howo (4,9 процента), Dongfeng (3,1 процента), Ural (4,3 процента) и Valdai (1 процент).

Ассоциация «Спецавтопром», объединяющая более 80 российских предприятий, которые выпускают самоходную и спецтехнику, попросила Минпромторг новых льгот из-за кризиса. Гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев объяснил, что сохранение показателей в условиях фактического кризиса также не позволит участникам ассоциации получать в дальнейшем займы Фонда развития промышленности (ФРП) по востребованные программы фонда в машиностроении.