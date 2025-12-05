Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 5 декабря 2025Экономика

Российские производители спецтехники попросили о помощи

«Ведомости»: Производители спецтехники в РФ попросили новых льгот из-за кризиса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ассоциация «Спецавтопром», объединяющая более 80 российских предприятий, которые выпускают самоходную и спецтехнику, попросила Минпромторг пересмотреть целевые показатели машиностроительных проектов на следующий год в сторону снижения. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение пишут «Ведомости».

Речь идет о таких показателях, как выручка, объем продаж, налоговые отчисления и создание рабочих мест. Нынешние критерии таковы, что получить помощь от государства в виде льгот становится гораздо сложнее, кроме того, компании столкнутся со штрафными санкциями и необходимостью возврата кредитов, что для многих из них означает банкротство.

Гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев объяснил, что сохранение показателей в условиях фактического кризиса также не позволит участникам ассоциации получать в дальнейшем займы Фонда развития промышленности (ФРП) по востребованные программы фонда в машиностроении — это «Автокомпоненты», «Комплектующие изделия», «Проекты развития» и «Лизинг».

Базовая ставка по кредитам в таких программах составляет пять процентов, но при банковской гарантии ее могут снизить до одного процента. Средний срок займов составляет пять-семь лет, а сумма может доходить до миллиарда рублей.

Однако глубокий кризис на рынке спецтехники привел к тому, что до 90 процентов предприятий ассоциации закончат год с убытками. Компаниям вместо создания рабочих мест приходится заниматься сокращениями, а выручка падает.

Материалы по теме:
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

По словам Кудрявцева, рассчитывать на выход из кризиса в 2026 году не приходится, потому что ключевая ставка Центробанка по-прежнему высока, а к ней прибавляется рост налога на добавленную стоимость до 22 процентов.

Для дополнительной поддержки «Спецавтопром» просит ввести для машиностроителей понижающий коэффициент на электроэнергию и газ, чтобы компенсировать выпадающие доходы поставщиков за счет региональных или федерального бюджетов.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров согласился с тем, что пересмотр индикаторов ФРП станет самым важным пунктом поддержки, но выразил сомнение, что ассоциации удастся добиться льготных условий потребления электроэнергии и газа.

Ранее сообщалось, что в первые десять месяцев текущего года продажи тяжелых грузовиков в России рухнули более чем в два раза. На этом фоне убытки КамАЗа, крупнейшего в стране производителя этого вида техники, по итогам первых девяти месяцев взлетели в 7,6 раза, до 29,1 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ваши девочки сейчас на даче, да?» Долина впервые публично высказалась о скандале с квартирой и заявила об угрозах своей семье

    Уровень контроля российских войск над Северском назвали

    УВЗ прокомментировал слова Путина о Т-90

    В работе интернета по всему миру произошел сбой

    Европа начала признавать необходимость Киева пойти на уступки

    Москвичи матом пожаловались на избиение и поплатились

    Перспективы замедления роста цен в России оценили

    Путин высказался о поставках топлива для Индии

    Производитель оперативной памяти уйдет с рынка

    Работу ВС России в зоне СВО оценили словами «научились воевать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok