Российские производители спецтехники попросили о помощи

«Ведомости»: Производители спецтехники в РФ попросили новых льгот из-за кризиса

Ассоциация «Спецавтопром», объединяющая более 80 российских предприятий, которые выпускают самоходную и спецтехнику, попросила Минпромторг пересмотреть целевые показатели машиностроительных проектов на следующий год в сторону снижения. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение пишут «Ведомости».

Речь идет о таких показателях, как выручка, объем продаж, налоговые отчисления и создание рабочих мест. Нынешние критерии таковы, что получить помощь от государства в виде льгот становится гораздо сложнее, кроме того, компании столкнутся со штрафными санкциями и необходимостью возврата кредитов, что для многих из них означает банкротство.

Гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев объяснил, что сохранение показателей в условиях фактического кризиса также не позволит участникам ассоциации получать в дальнейшем займы Фонда развития промышленности (ФРП) по востребованные программы фонда в машиностроении — это «Автокомпоненты», «Комплектующие изделия», «Проекты развития» и «Лизинг».

Базовая ставка по кредитам в таких программах составляет пять процентов, но при банковской гарантии ее могут снизить до одного процента. Средний срок займов составляет пять-семь лет, а сумма может доходить до миллиарда рублей.

Однако глубокий кризис на рынке спецтехники привел к тому, что до 90 процентов предприятий ассоциации закончат год с убытками. Компаниям вместо создания рабочих мест приходится заниматься сокращениями, а выручка падает.

По словам Кудрявцева, рассчитывать на выход из кризиса в 2026 году не приходится, потому что ключевая ставка Центробанка по-прежнему высока, а к ней прибавляется рост налога на добавленную стоимость до 22 процентов.

Для дополнительной поддержки «Спецавтопром» просит ввести для машиностроителей понижающий коэффициент на электроэнергию и газ, чтобы компенсировать выпадающие доходы поставщиков за счет региональных или федерального бюджетов.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров согласился с тем, что пересмотр индикаторов ФРП станет самым важным пунктом поддержки, но выразил сомнение, что ассоциации удастся добиться льготных условий потребления электроэнергии и газа.

Ранее сообщалось, что в первые десять месяцев текущего года продажи тяжелых грузовиков в России рухнули более чем в два раза. На этом фоне убытки КамАЗа, крупнейшего в стране производителя этого вида техники, по итогам первых девяти месяцев взлетели в 7,6 раза, до 29,1 миллиарда рублей.