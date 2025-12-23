Российский боец двумя ударами уничтожил головную часть и парализовал движение колонны ВСУ

Минобороны: Российский боец двумя ударами парализовал движение колонны ВСУ

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Филин двумя ударами уничтожил головную часть и парализовал движение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует Министерство обороны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, бойцу удалось выявить скрытное выдвижение группы противника в направлении российских войск. Сам он находился в непосредственной близости от колонны ВСУ, имелся высокий риск быть раскрытым, но он решил нанести удар.

Филин направил первый дрон на маршрут движения противника и точным попаданием уничтожил танк, остановив головную часть колонны ВСУ. Затем, оценив обстановку, он запустил второй дрон и ударом в хвостовую часть колонны полностью парализовал ее движение. В итоге были уничтожены танк Leopard немецкого производства, бронетранспортер MaxxPro производства США, автомобиль и бойцы ВСУ.

Всего за время нахождения на СВО Филин уничтожил 5 танков, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, 7 складов с боеприпасами и БПЛА и свыше 90 пунктов временной дислокации противника. Сейчас он находится в госпитале, где проходит лечение после ранения.

Ранее сообщалось, что останавливавший колонну ВСУ на запорожском направлении в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил.