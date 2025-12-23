Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 23 декабря 2025Россия

Российский боец двумя ударами уничтожил головную часть и парализовал движение колонны ВСУ

Минобороны: Российский боец двумя ударами парализовал движение колонны ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Филин двумя ударами уничтожил головную часть и парализовал движение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует Министерство обороны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, бойцу удалось выявить скрытное выдвижение группы противника в направлении российских войск. Сам он находился в непосредственной близости от колонны ВСУ, имелся высокий риск быть раскрытым, но он решил нанести удар.

Филин направил первый дрон на маршрут движения противника и точным попаданием уничтожил танк, остановив головную часть колонны ВСУ. Затем, оценив обстановку, он запустил второй дрон и ударом в хвостовую часть колонны полностью парализовал ее движение. В итоге были уничтожены танк Leopard немецкого производства, бронетранспортер MaxxPro производства США, автомобиль и бойцы ВСУ.

Всего за время нахождения на СВО Филин уничтожил 5 танков, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, 7 складов с боеприпасами и БПЛА и свыше 90 пунктов временной дислокации противника. Сейчас он находится в госпитале, где проходит лечение после ранения.

Ранее сообщалось, что останавливавший колонну ВСУ на запорожском направлении в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok