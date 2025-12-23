Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 23 декабря 2025Бывший СССР

Российский дроновый удар по Украине возобновился

Появились кадры последствий удара российских реактивных дронов по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Появились фото последствий удара российских реактивных дронов «Герань» по Кременчугу в Полтавской области Украины. Кадры в своем Telegram опубликовал российский военкор Юрий Котенок.

«Местные каналы жалуются на неожиданный визит "Гераней" на одно из промышленных предприятий в черте города», — комментирует журналист.

Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 23 декабря. Как объяснил корреспондент Евгений Поддубный, атака была призвана затруднить производство вооружений и логистику противника.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в свою очередь, заявила, что РФ сознательно хочет «оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности» в канун Рождества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Учительницу, обвиненную в совращении 12-летних учеников, могут отпустить на свободу. В ее деле появился неожиданный поворот

    Россияне внезапно начали слепнуть. Что это за состояние и как себе помочь

    Мобильный интернет могут отключить в любой момент. Проверьте, готовы ли вы к этому

    Раскрыта неудобная правда про Трампа в деле Эпштейна

    Москвичи массово расхотели покупать один тип жилья

    Курс доллара снизился

    Версию об очереди из желающих вернуться в Россию компаний опровергли

    Российский школьник упал с горки и получил тяжелую травму

    Трамп созвонился с лидером постсоветской страны для обсуждения Украины

    Пригожин рассказал о жертвах в браке с Валерией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok