Российский дроновый удар по Украине возобновился

Появились кадры последствий удара российских реактивных дронов по Украине

Появились фото последствий удара российских реактивных дронов «Герань» по Кременчугу в Полтавской области Украины. Кадры в своем Telegram опубликовал российский военкор Юрий Котенок.

«Местные каналы жалуются на неожиданный визит "Гераней" на одно из промышленных предприятий в черте города», — комментирует журналист.

Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 23 декабря. Как объяснил корреспондент Евгений Поддубный, атака была призвана затруднить производство вооружений и логистику противника.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в свою очередь, заявила, что РФ сознательно хочет «оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности» в канун Рождества.