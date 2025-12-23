Реклама

Российский тревел-блогер побывал в США и назвал американок труднодоступными для мужчин

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

Российский тревел-блогер побывал в США и назвал американок труднодоступными для мужчин, несмотря на их «посредственный вид». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор объяснил, что мужчине непросто завоевать американскую женщину, поскольку для этого недостаточно быть финансово обеспеченным. Претенденту придется соответствовать многочисленным требованиям своей избранницы. Именно поэтому, пояснил россиянин, американцы часто ищут отношений с иностранками.

Ранее этот тревел-блогер описал законы США фразой «музей юридических странностей». Первый странный закон, о котором он рассказал, запрещает купание осла в ванне после 19:00.

