03:01, 23 декабря 2025

Сексолог посоветовал оригинальные подарки для взрослой версии игры «тайный Санта»

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Витор Мелло заявил, что некоторые люди предпочитают играть во взрослую версию игры «тайный Санта». В разговоре с изданием Metropoles он посоветовал им несколько оригинальных подарков.

По словам Мелло, если не хочется слишком шокировать человека, то ему можно подарить ароматизированные масла, массажные свечи или эротические карточные игры. Сексолог добавил, что для сдержанных людей отличным презентом станет компактный вибратор, который сочетает в себе практичность и элегантность.

Тем, кто хочет подарить более смелый подарок, он посоветовал вручить секс-игрушку с высокой мощностью и реалистичным дизайном. Любителям экспериментов стоит подарить вибратор с дистанционным управлением, который зачастую активируется через специальное приложение. Если получателем является пара, то можно отдать предпочтение повязке для глаз, кольцу для пениса и другим эротическим аксессуарам, предназначенным для использования вдвоем, добавил Мелло.

Ранее специалистка по сексуальному здоровью Сара Мулиндва описала вкус спермы здорового мужчины. Она утверждает, что эякулят похож на несладкий протеиновый порошок.

