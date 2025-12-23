Состоявшие в секте люди поделились своим опытом освобождения

Люди, состоявшие в секте, рассказали о своем опыте освобождения и моменте, когда у них открылись глаза на происходящее. Эту тему они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей заявил, что еще ребенком понял, что его окружают последователи культа, из-за использования детского труда.

Я приехал на ферму, которая стала нашим новым домом. Один из руководителей сообщил, что мне нужно будет весь день чистить кукурузу. Я все понял, когда сидел на земле с другими детьми, а к нам подъехал самосвал и выгрузил тысячи початков кукурузы JimK2 пользователь Reddit

Другая девушка ходила в школу, основанную представителями нетрадиционной церкви, и в какой-то момент разгадала их планы.

Я училась в средней школе, которая была напрямую связана с церковью, в которую мы ходили. У нас был обязательный предмет под названием «Культы». Второй семестр был посвящен теме «Вот почему люди говорят, что мы секта, и вот почему это не так». Я подумала: «О, черт! Это то, что сказали бы в секте» drunk-munchkin пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница рассказала, что ее встревожило огромное количество ограничений. В секту она попала в 13 лет — туда ее привела замужняя сестра.

Мне приходилось просить разрешения у руководителя секты пойти с отцом на футбольный матч в колледже! Никакого телевизора. Никаких танцев. Никаких брюк. Никаких юбок или платьев выше колена. Никаких рукавов выше локтя. Никаких стрижек. Обязательная уличная служба раз в неделю. Никакой косметики. Никаких украшений. Никаких серебряных или золотых часов. Пожертвования совершались как минимум раз в неделю, но лучше на каждой службе Readsumthing пользовательница Reddit

Ранее женщины поделились самыми теплыми воспоминаниями о своих отцах. Одна пользовательница рассказала, что отец проявлял искренний интерес к волновавшим ее вещам.