Экономика
22:10, 23 декабря 2025Экономика

Еще одна россиянка не смогла вернуть квартиры по «схеме Долиной»

Петербурженка проиграла суд за квартиру, проданную под влиянием мошенников
Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петербурга не смогла отвоевать квартиру, по «схеме Долиной». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Решение о выселении бывшей собственницы принял Красногвардейский районный суд. Сама сделка, на отмене которой настаивала продавец, состоялась в 2023 году, квартиру оценили в семь миллионов рублей. Получив эти деньги, бывшая хозяйка квартиры перевела их на счета подставных сотрудников ФСБ, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Новая же владелица, несмотря на заплаченные средства, осталась без нового жилья.

В ответ на иск о признании сделки недействительной она попросила суд взыскать с бывшей собственницы 304 тысячи рублей, ушедшие за последние два года на оплату аренды. В итоге суд встал на сторону покупательницы, приняв решение удовлетворить ее иск о взыскании задолженности и постановил выселить первую хозяйку в принудительном порядке. В частности, суд сослался на то, что, подписывая договор, продавец подтверждал, что действует добровольно, осознает суть договора и последствия своих действий. Также суд учел, что при продаже квартиры продавец подписывала агентский договор, сняла с регистрации себя и сына и лично посещала психдиспансер для получения справки. Доказательств того, что в момент сделки бывшая собственница была под чьим-либо давлением, суду не предоставили.

Ранее у пенсионерки, заявившей о воздействии аферистов, смог отсудить жилье житель Москвы. На сделку тогда приглашали врача, которому продавец подтвердила, что находится в адекватном состоянии, осознает происходящее, и отрицала вмешательство третьих лиц.

