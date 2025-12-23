Стало известно о гибели всех пассажиров разбившегося у Анкары самолета

Al Jazeera: Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли

Турецкие власти заявили о гибели всех пассажиров, находившихся на борту разбившегося у Анкары самолета. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливийского чиновника.

«Анкара оповестила ливийскую сторону о том, что все пассажиры самолета погибли, обнаружены их тела и обломки лайнера», — сообщил телеканал.

Ранее глава МИД Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков разбившегося недалеко от Анкары частного самолета Falcon 50 с ливийской делегацией. По информации турецкой полиции, на борту находились пять человек, включая генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада — начальника Генерального штаба Ливии.