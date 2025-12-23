Стало известно о разговоре нового главы разведки Германии с Нарышкиным

WDR Investigativ: Новый глава разведки ФРГ Егер провел разговор с Нарышкиным

Новый глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Мартин Егер провел телефонный разговор с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает проект WDR Investigativ в соцсети X.

«По нашей информации, новый президент BND Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской СВР Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами», — говорится в сообщении.

Содержание разговора глав разведывательных служб неизвестно. Представители BND также отказались от комментариев.

Ранее Нарышкин заявил, что СВР России поддерживает контакт с представителями Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.