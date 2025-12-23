Стало известно о судьбе принесшего пачку с миллионами российскому вице-губернатору

Суд дал 5 лет условно экс-замглавы Леноблгосэкспертизы по делу о взятке Москвину

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника государственного учреждения «Леноблгосэкспертиза», выступившему посредником при передаче взятки бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимого наказали нестрого — пять лет условно со штрафом 4,1 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что он в период с 2019 по 2021 год приносил пачки денег Москвину, который в то время на посту заместителя председателя правительства Ленобласти курировал сферу строительства и был председателем наблюдательного совета в некоммерческих организациях «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» и «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства». Посредник передал ему за покровительство деятельности гендиректора фонда дольщиков 4 100 000 рублей.

Москвин получил за коррупцию четыре года лишения свободы. Всего ему передали взяток на 12 миллионов рублей.