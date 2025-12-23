Трамп созвонился с лидером постсоветской страны для обсуждения Украины

Трамп провел телефонный разговор с Токаевым и обсудил Украину

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба казахского лидера в Telegram.

«Президенты Казахстана и США провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику», — рассказали в Астане.

Трамп подтвердил, что 23 декабря обсудил актуальные вопросы не только с Токаевым, но и с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым. Он назвал отношения Вашингтона с Астаной и Ташкентом впечатляющими. Вместе с тем американский лидер заявил о планах пригласить в 2026 году обоих политиков на саммит G20 в Майями.