10:57, 23 декабря 2025Бывший СССР

Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку

Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку с автографом
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Telegram-канал Ruslan Zheldibay

Глава США Дональд Трамп направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подарки, среди которых были символический ключ от Белого дома и бейсболка с автографом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай.

Желдибай отметил, что после церемонии вручения верительных грамот Трамп поделился с послом Казахстана впечатлениями о встрече с Токаевым. Также пресс-секретарь подчеркнул, что глава США передал теплые пожелания Токаеву и выразил свое уважение к нему.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с императором Японии Нарухито сотрудничество двух стран и вопросы международной сферы.

Токаев заявлял, что Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Евросоюзом в сфере академической мобильности за счет упрощения визовых процедур.

