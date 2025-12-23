Реклама

02:25, 23 декабря 2025

Трамп заявил об усталости России и Украины

Трамп заявил, что Россия и Украина устали от конфликта
Марина Совина
Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Globallookpress.com

Россия и Украина устали от продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в своей резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида.

«Я думаю, что они все устали от этого», — сказал он. Американский лидер подчеркнул, что необходимо положить конец конфликту.

Он также высказался о мирных переговорах, сообщив, что они идут «нормально».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить сделку. Он также выразил мнение, что будущий мирный договор будет «очень сложным» документом, состоящим из множества пунктов.

