21:28, 23 декабря 2025Россия

Трое мирных жителей погибли при атаке дрона в российском регионе

Гладков: В Белгородской области в результате удара FPV-дрона погибли трое мужчин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Волоконовском муниципальном округе Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли трое мужчин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В машине был еще один пассажир. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, в настоящее время он проходит лечение амбулаторно. По словам губернатора, автомобиль сгорел. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно о взрывах в пригороде Ростова-на-Дону. Очевидцы рассказали о вспышках в небе и звуках мотора. Сообщалось, что средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов-камикадзе.

До этого Минобороны России сообщило о перехвате украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. Восемь воздушных целей сбили в Севастополе.

