Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:02, 23 декабря 2025Путешествия

Туристка не выжила при столкновении двух кораблей в арабской стране

The Sun: Туристка не выжила при столкновении двух лайнеров на реке Нил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Leonid Sorokin / Shutterstock / Fotodom

Туристка не выжила при столкновении двух кораблей в Египте. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что 47-летняя Дениз Руджери отправилась в круиз по реке Нил вместе с мужем на корабле MS Royal Beau Rivage. Трагедия произошла в 30 километрах от города Луксор, когда лайнер столкнулся с другим плавательным средством MS Opera. Удар был настолько неожиданным и сильным, что пассажирка упала в своей каюте и получила серьезную травму легких. Ее доставили в ближайшую больницу в критическом состоянии. Позже стало известно, что женщина не выжила.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

Сообщалось также, что еще двоих туристов выбросило за борт в результате столкновения. У одного из лайнеров были полностью разрушены четыре каюты. Причины трагического инцидента в арабской стране расследуются. Согласно некоторым сообщениям, Royal Blu Rivage совершил внезапный маневр.

Ранее турист выпил 33 коктейля на круизе, впал в буйство и не выжил на лайнере. Позже его нашли бездыханным в одном из холодильников на корабле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Малышева не поверила в существование выгорания и назвала его «психологическим бредом»

    В России выделят новые субсидии на поддержку экспортеров

    Российские военные ударили авиабомбами по Одесской области

    Названы самые дорогие артисты на новогодних корпоративах

    Китай обвинил США в лицемерии

    Брэдли Купер решил жениться

    Страну НАТО накрыло самой высокой безработицей за десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok