Туристка не выжила при столкновении двух кораблей в арабской стране

The Sun: Туристка не выжила при столкновении двух лайнеров на реке Нил

Туристка не выжила при столкновении двух кораблей в Египте. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что 47-летняя Дениз Руджери отправилась в круиз по реке Нил вместе с мужем на корабле MS Royal Beau Rivage. Трагедия произошла в 30 километрах от города Луксор, когда лайнер столкнулся с другим плавательным средством MS Opera. Удар был настолько неожиданным и сильным, что пассажирка упала в своей каюте и получила серьезную травму легких. Ее доставили в ближайшую больницу в критическом состоянии. Позже стало известно, что женщина не выжила.

Сообщалось также, что еще двоих туристов выбросило за борт в результате столкновения. У одного из лайнеров были полностью разрушены четыре каюты. Причины трагического инцидента в арабской стране расследуются. Согласно некоторым сообщениям, Royal Blu Rivage совершил внезапный маневр.

Ранее турист выпил 33 коктейля на круизе, впал в буйство и не выжил на лайнере. Позже его нашли бездыханным в одном из холодильников на корабле.