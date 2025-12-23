У экс-генпрокурора Украины во время обысков нашли слитки золота и элитные часы

Французские правоохранительные органы обнаружили на вилле в пригороде Ниццы бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна три килограмма золота и 18 часов элитных марок, общей стоимостью более одного миллиона евро. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Также в доме нашли 90 тысяч евро. По данным издания, Пискун не смог подтвердить происхождение валюты и предоставить банковские документы на покупку золотых слитков.

Издание отмечает, что Пискуна отпустили, однако расследование продолжается. В настоящее время возбуждено уголовное дело по легализации средств, полученных преступным путем. Решается вопрос о предъявлении обвинений экс-генпрокурору Украины.

Ранее сообщалось, что обыски связаны с делом бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 2003 года.