Спрогнозирован дальнейший ход переговоров по Украине после встреч в Майами

Американист Дубравский: Россия и США проведут еще несколько встреч по Украине

После встречи спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера 20-21 декабря в Майами стороны проведут еще несколько встреч по Украине до окончательного урегулирования. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«Сейчас идет точечная проработка параметров соглашения, каждого пункта», — объяснил он необходимость новых раундов переговоров.

При этом, по словам эксперта, и на поле боя, и в дипломатическом треке преимущество остается за Россией. В то же время подобные технические встречи порой оказывают гораздо большее значение, чем публичные саммиты, заключил американист.

Ранее Павел Дубравский назвал преимущество подобного формата переговоров. По его мнению, челночная дипломатия, которую осуществляют Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф, более быстрая и менее формальная, чем взаимодействие по линии министерств.