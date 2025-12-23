Реклама

Экономика
14:08, 23 декабря 2025

Ушедшие из России автогиганты нарастили продажи в Европе

ACEA: Продажи новых Volkswagen и Renault в Европе выросли на 4,1 и 3 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Количество регистраций новых автомобилей немецкого концерна Volkswagen и французского производителя Renault в странах Евросоюза (ЕС), Великобритании и государствах, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли увеличилось в ноябре на 4,1 и 3 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Наращиванию продаж ушедших из России автогигантов во многом поспособствовал рост спроса на электрокары. Так, к концу осени доля транспортных средств, работающих на аккумуляторных батареях, достигла 21 процента в ЕС, 26 процентов в Великобритании и 98 процентов в Норвегии, уточнили эксперты.

На этом фоне суммарные объемы продаж автомобилей в вышеуказанных регионах увеличились на 2,4 процента и составили 1,1 миллиона единиц. Основная масса пришлась на ЕС — там в ноябре реализация выросла на 2,1 процента, до 900 тысяч штук. Количество регистраций электрокаров, гибридов и подключаемых гибридов за это время подскочило на 44,1, 38,4 и 4,2 процента соответственно. В результате доля таких транспортных средств в структуре европейского авторынка достигла 65,6 процента.

Продажи в России на этом фоне представляются незначительными. В ноябре в стране зарегистрировали в общей сложности 1602 новых электрокаров. Низкие объемы реализации подобных транспортных средств эксперты связывают с недостаточным развитием инфраструктуры (станции подзарядки и так далее), а также долгая заправка таких машин. В результате подавляющее большинство автовладельцев в России отдают предпочтение авто с двигателем внутреннего сгорания.

