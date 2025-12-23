Ушедший из России автопроизводитель зарегистрировал три бренда в стране

Роспатент: Компания Toyota зарегистрировала в России три товарных знака

Японский автопроизводитель Toyota зарегистрировала в России три товарных знака. Об этом свидетельствуют электронные базы Роспатента.

Ушедшая из России компания зарегистрировала три бренда — Toyota Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris. Документы были поданы еще в марте текущего года, но решения о регистрации в ведомстве приняли только сейчас.

После регистрации товарных знаков Toyota сможет заниматься продажей в России автомобилей и запчастей к ним.

Всего с 2022 года Toyota направила в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков. Стоит отметить, что регистрация брендов не означает намерений по возвращению в страну. Производители защищают товарные знаки, иначе получить право на них сможет другая компания, чтобы выпускать продукцию под этими марками.

Также недавно стало известно, что ушедшая из России в конце 2022 года шведская компания Volvo подала заявку на регистрацию логотипа компании, а также слов «Volvo» и «Volvo Penta». Заявителем указан «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ». Регистрация позволит компании продавать под этими товарными знаками автомобили, катера, яхты и запчасти, а также оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.