Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:13, 23 декабря 2025Россия

Устроивший истерику из-за раздачи конфет на утреннике россиянин объяснился

Скандаливший в Челябинске из-за конфет отец назвал произошедшее криком души
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

Житель Челябинска, устроивший скандал на утреннике в детском саду из-за не доставшихся его сыну конфет, назвал произошедшее криком души. Слова россиянина приводит ИА «Регнум» в Telegram.

Ранее по сети распространилось видео с кричащим матом мужчиной, который оказался недоволен тем, что его сын расплакался, не получив подарок от Деда Мороза. В результате родители других детей, ставших свидетелями истерики, написали на него заявление в прокуратуру.

В беседе с журналистами мужчина заявил, что его пытаются оклеветать и ему «наплевать на эти сладости». Как объяснил россиянин, ему стало жалко сына, который верит в Деда Мороза. «У меня до сих пор перед глазами, когда он стоит с двумя руками протянутыми и говорит: "Дед Мороз, а где мой подарок?". В мире и так мало счастья, а вы отнимаете последнее», — сказал он.

По словам мужчины, в результате его сыну отдал подарок другой ребенок. «Уже после всего в раздевалке к нам подошел мальчик маленький и говорит: "Держи, не плачь, это тебе от Деда Мороза"», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Москве отец пятиклассника избил учителя. В результате в школу вызвали скорую помощь и полицию. Причину происшествия столичный департамент образования и науки не раскрыл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    В США рассекретили слова Буша-младшего Путину о России

    Медведева удивили «европейские миротворцы»

    Нарколог оценил риск спиться за новогодние каникулы

    В Госдуме назвали преимущество появления базы серийных номеров телефонов

    Найден огромный «жирберг» длиной 100 метров и весом 100 тонн. Откуда под землей берутся чудовищные сгустки жира?

    В центре Москвы ограничат движение

    Женщина отравила четырех случайных любовников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok