Устроивший истерику из-за раздачи конфет на утреннике россиянин объяснился

Скандаливший в Челябинске из-за конфет отец назвал произошедшее криком души

Житель Челябинска, устроивший скандал на утреннике в детском саду из-за не доставшихся его сыну конфет, назвал произошедшее криком души. Слова россиянина приводит ИА «Регнум» в Telegram.

Ранее по сети распространилось видео с кричащим матом мужчиной, который оказался недоволен тем, что его сын расплакался, не получив подарок от Деда Мороза. В результате родители других детей, ставших свидетелями истерики, написали на него заявление в прокуратуру.

В беседе с журналистами мужчина заявил, что его пытаются оклеветать и ему «наплевать на эти сладости». Как объяснил россиянин, ему стало жалко сына, который верит в Деда Мороза. «У меня до сих пор перед глазами, когда он стоит с двумя руками протянутыми и говорит: "Дед Мороз, а где мой подарок?". В мире и так мало счастья, а вы отнимаете последнее», — сказал он.

По словам мужчины, в результате его сыну отдал подарок другой ребенок. «Уже после всего в раздевалке к нам подошел мальчик маленький и говорит: "Держи, не плачь, это тебе от Деда Мороза"», — сообщил собеседник агентства.

