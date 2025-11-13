В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе

В школе на северо-востоке Москвы отец пятиклассника напал на учителя

На северо-востоке Москвы в одной из школ отец пятиклассника напал на учителя. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в учебное заведение вызвали скорую помощь и полицию. Состояние избитого педагога не уточняется. Причина конфликта также не приводится.

В департаменте подчеркнули, что школа проведет внутреннее расследование. «Жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона», — говорится в сообщении.

Ранее в одной из столичных школ на учительницу напал десятиклассник. Как стало известно, подросток дождался, когда педагог выйдет из класса, и забрал с ее стола стопку тетрадей. Когда преподавательница заметила пропажу, школьник набросился на нее и начал наносить удары по голове.

Похожий случай произошел в Нижегородской области. Там девятиклассник избил учителя во время урока английского языка. Пострадавшего педагога госпитализировали с сотрясением мозга и закрытым переломом носа.