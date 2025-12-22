Franceinfo: Власти Франции ограничили помощь украинским беженцам

Проживающие на территории Франции беженцы из Украины начали получать все меньше поддержки от государства. Особенно это касается программ предоставления жилья, о чем сообщает радиостанция Franceinfo.

Так, французские журналисты ссылаются на правительственный циркуляр прошлого года, который оказался в их распоряжении только сейчас. Если говорить о жилищных льготах, то в нынешнем году власти республики выделили украинцам 4000 мест, тогда как годом ранее их количество равнялось 9000.

В материале уточняется, что статус временной защиты для беженцев с Украины больше не дает тех же привилегий, что распространялись на них еще в 2022 году. Тогда государство активнее предоставляло им доступ к социальным программам, получению финансовой помощи, а также права на работу и образование.

Авторы текста ссылаются на документ, подписанный тогдашним премьер-министром Франции Мишелем Барнье, который занимал этот пост в сентябре-декабре 2024 года. Его целью называют стремление продолжить прием украинских беженцев со стороны Франции, но в то же время сделать помощь им менее обременительной для государства.

При этом потребности украинских беженцев, выбравших Францию в качестве места релокации, не сокращаются. Ежемесячно в республику приезжает от 100 до 150 украинцев, в основном оседающих в районе Ниццы на юге страны. Теперь на территории департамента Приморские Альпы, куда входит и Ницца, беженцы больше не получают никакой помощи ни в изучении французского языка, ни в рамках других проектов, передает радиостанция со ссылкой на почетного консула Украины в департаменте Ирину Бурдель.

В ноябре 2025 года сообщалось, что европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев. По данным медиа, Интерпол помогает Киеву обвинять украинцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт.