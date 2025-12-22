Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 22 декабря 2025Мир

В Европе раскрыли реальное отношение к украинским беженцам

Franceinfo: Власти Франции ограничили помощь украинским беженцам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Проживающие на территории Франции беженцы из Украины начали получать все меньше поддержки от государства. Особенно это касается программ предоставления жилья, о чем сообщает радиостанция Franceinfo.

Так, французские журналисты ссылаются на правительственный циркуляр прошлого года, который оказался в их распоряжении только сейчас. Если говорить о жилищных льготах, то в нынешнем году власти республики выделили украинцам 4000 мест, тогда как годом ранее их количество равнялось 9000.

В материале уточняется, что статус временной защиты для беженцев с Украины больше не дает тех же привилегий, что распространялись на них еще в 2022 году. Тогда государство активнее предоставляло им доступ к социальным программам, получению финансовой помощи, а также права на работу и образование.

Авторы текста ссылаются на документ, подписанный тогдашним премьер-министром Франции Мишелем Барнье, который занимал этот пост в сентябре-декабре 2024 года. Его целью называют стремление продолжить прием украинских беженцев со стороны Франции, но в то же время сделать помощь им менее обременительной для государства.

При этом потребности украинских беженцев, выбравших Францию в качестве места релокации, не сокращаются. Ежемесячно в республику приезжает от 100 до 150 украинцев, в основном оседающих в районе Ниццы на юге страны. Теперь на территории департамента Приморские Альпы, куда входит и Ницца, беженцы больше не получают никакой помощи ни в изучении французского языка, ни в рамках других проектов, передает радиостанция со ссылкой на почетного консула Украины в департаменте Ирину Бурдель.

В ноябре 2025 года сообщалось, что европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев. По данным медиа, Интерпол помогает Киеву обвинять украинцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В центре Киева устроили массовую драку со стрельбой

    Министр обороны Германии высказался об отправке войск на Украину

    Раскрыт план бегства Зеленского с Украины

    В Европе раскрыли реальное отношение к украинским беженцам

    В России предложили создать аналог Call of Duty с бойцами ВСУ

    Бывший футболист «Локомотива» раскрыл размер своей зарплаты в европейском клубе

    В США раскритиковали заявление Зеленского об активах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok