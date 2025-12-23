Реклама

21:16, 23 декабря 2025Россия

В Госдуме назвали преимущество появления базы серийных номеров телефонов

Боярский: База серийных номеров телефонов защитит от воровства устройств
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

База серийных номеров телефонов, которая появится в России, защитит от воровства устройств, сделав его бессмысленным. Преимущество назвал депутат Госдумы Сергей Боярский, его слова приводит РИА Новости.

«Можно будет привязать конкретную SIM-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы эта SIM-карта не работала на другом устройстве», — подчеркнул Боярский.

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что для борьбы с мошенническими действиями в России предлагают создать базу IMEI-номеров мобильных устройств.

