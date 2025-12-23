Реклама

08:57, 23 декабря 2025

В грузинском городе сгорела главная новогодняя елка

В грузинском Гардабани сгорела главная новогодняя елка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В грузинском городе Гардабани сгорела главная новогодняя елка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время церемонии зажигания праздничных огней — символ Нового года вспыхнул, как только на электрические гирлянды подали напряжение. Пострадавших нет. Собравшиеся на площади люди успели отойти на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что на Украине отменили праздничные дни 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год). Из-за введенного в стране военного положения эти дни останутся рабочими. Предновогодний день 31 декабря также остался рабочим, при этом он не является сокращенным.

