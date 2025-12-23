В грузинском городе сгорела главная новогодняя елка

В грузинском Гардабани сгорела главная новогодняя елка

В грузинском городе Гардабани сгорела главная новогодняя елка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время церемонии зажигания праздничных огней — символ Нового года вспыхнул, как только на электрические гирлянды подали напряжение. Пострадавших нет. Собравшиеся на площади люди успели отойти на безопасное расстояние.

