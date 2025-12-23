В Кремле раскрыли детали встреч Путина с участниками СВО

Песков: Встреча Путина с бойцами СВО перед Новым годом еще не запланирована

Дополнительная встреча президента России Владимира Путина с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьями перед Новым годом еще не запланирована. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Раскрывая детали общения главы государства с российскими бойцами, Песков отметил, что такие встречи происходят ежедневно.

«Отдельной такой, дополнительной к тому, что происходит ежедневно, пока нет», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

В октябре 2025 года Путин приезжал к раненым бойцам СВО с иконами. Во время встречи он выразил им благодарность за службу.