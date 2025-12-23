Реклама

12:48, 23 декабря 2025Бывший СССР

В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

Минэнерго: АЭС вынужденно снизили мощность из-за массированной атаки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Атомные электростанции снизили мощность из-за массированного удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на исполняющего обязанности главы Министерства энергетики Украины (Минэнерго) Артема Некрасова.

«Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно», — назвал он последствия для АЭС.

В ночь на 23 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по 13 областям Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны было выпущено более 650 дронов.

Как позднее объяснил российский военкор Евгений Поддубный, атака была призвана затруднить производство вооружений и логистику противника.

