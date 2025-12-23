Реклама

17:49, 23 декабря 2025Россия

В Москве стрела строительного крана рухнула на мужчину

В Москве стрела крана насмерть придавила рабочего
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве на рабочего стройки рухнула стрела гусеничного крана. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, происшествие случилось на строительном объекте на Большой Юшуньской улице. В результате часть крана насмерть придавила мужчину, который оказался сотрудником субподрядной организации. Причина инцидента пока неизвестна.

К посту также приложено фото с места происшествия. На снимке видно лежащее на земле тело и часть строительного крана.

Ранее на Омском электромеханическом заводе рабочего облило раскаленным цинком. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как в чан с жидкостью падает металлическая конструкция, в результате чего работника обдает брызгами кипящего металла. У пострадавшего диагностировали ожоги 2-й и 3-й степени.

