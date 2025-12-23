В России передумавшая уходить в отставку депутат через суд оспорила собственное решение

В Хабаровском крае депутат через суд оспорила собственную отставку

В Хабаровском крае передумавшая уходить в отставку депутат из поселка Мухен Татьяна Сухова через суд оспорила собственное решение. Об этом сообщает Amur Mash в Telegram.

По данным канала, Сухова подала заявление об уходе с поста через электронную почту, но спустя сутки передумала и отозвала его. Однако через неделю было созвано внеочередное собрание, где депутаты утвердили ее увольнение.

Россиянка решила оспорить это решение в суде. Во время рассмотрения дела председатель заявила, что якобы не получала второй документ об отзыве заявления на увольнение. Несмотря на это, суд в итоге аннулировал решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Ранее мэр якутского города Олекминск Сергей Щебляков решил подать в отставку, чтобы дать горожанам шанс проявить независимость. По его словам, в ближайшее время власти Якутии примут решение об отмене прямых выборов градоначальников в регионе.