Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 23 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о реалистичных сроках прекращения огня в зоне украинского конфликта

Депутат Швыткин: Говорить о прекращении огня сегодня-завтра преждевременно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Говорить о реалистичных сроках прекращения огня в зоне украинского конфликта очень преждевременно — на текущий момент не кажется, что Киев действительно заинтересован в мирном урегулировании, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Пока трудно говорить о прекращении огня, потому что не кажется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно заинтересованы в урегулировании. Так что говорить, что огонь остановится сегодня-завтра преждевременно», — сказал политик.

По его мнению, прекращение боевых действий станет актуально только тогда, когда Украина выведет свои войска с российских территорий. Он также напомнил, что на данный момент идет активная фаза переговоров об урегулировании, но говорить о том, насколько они успешны, нельзя ввиду их секретности.

«Главное, чтобы достигнутый в итоге мир был долгосрочным, чтобы это не отразилось на детях, внуках. Наша цель — именно долгосрочное урегулирование», — подчеркнул Швыткин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия выступает не за временное прекращение огня, а за устойчивый мир и урегулирование на Украине. Он также отметил, что временное прекращение огня — это не подходящая схема для продвижения вперед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Адвокат допустила принятие решения в пользу Долиной по делу о выселении из квартиры

    В российском регионе затопило трассу

    США нанесли удар по судну в Тихом океане

    Известный российский комик обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

    В России высказались о реалистичных сроках прекращения огня в зоне украинского конфликта

    44-летний девственник объяснил причину отсутствия секса

    56-летняя супермодель без штанов снялась на крыше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok