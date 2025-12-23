В России высказались о реалистичных сроках прекращения огня в зоне украинского конфликта

Депутат Швыткин: Говорить о прекращении огня сегодня-завтра преждевременно

Говорить о реалистичных сроках прекращения огня в зоне украинского конфликта очень преждевременно — на текущий момент не кажется, что Киев действительно заинтересован в мирном урегулировании, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Пока трудно говорить о прекращении огня, потому что не кажется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно заинтересованы в урегулировании. Так что говорить, что огонь остановится сегодня-завтра преждевременно», — сказал политик.

По его мнению, прекращение боевых действий станет актуально только тогда, когда Украина выведет свои войска с российских территорий. Он также напомнил, что на данный момент идет активная фаза переговоров об урегулировании, но говорить о том, насколько они успешны, нельзя ввиду их секретности.

«Главное, чтобы достигнутый в итоге мир был долгосрочным, чтобы это не отразилось на детях, внуках. Наша цель — именно долгосрочное урегулирование», — подчеркнул Швыткин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия выступает не за временное прекращение огня, а за устойчивый мир и урегулирование на Украине. Он также отметил, что временное прекращение огня — это не подходящая схема для продвижения вперед.