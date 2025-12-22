Рябков рассказал о позиции РФ по временному прекращению огня

Рябков: РФ выступает не за временное прекращение огня, а за устойчивый мир

Россия выступает не за временное прекращение огня, а за устойчивый мир и урегулирование на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность-2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое будет обеспечивать решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционное устройство Российской Федерации», — заявил дипломат.

Рябков также отметил, что временное прекращение огня — это неподходящая схема для продвижения вперед.

Ранее Сергей Рябков рассказал, что Россия имеет право зеркально реагировать на возвращение США к ядерным испытаниям. По словам дипломата, российское руководство продемонстрировало решимость в ответ на двусмысленные заявления относительно потенциального расширения Вашингтоном испытательной ядерной деятельности.