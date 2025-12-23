В США указали на помощь Зеленского в сближении России и США

Брайен: Непреклонность Зеленского в вопросе территорий сблизит Россию и США

Непреклонная позиция украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе территорий способна сблизить Россию и США. Такое мнение высказал бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в материале для портала Weapons and Strategy.

«Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину», — заявил Брайен.

По его словам, Москва и Вашингтон уже активно обсуждают экономическое сотрудничество между странами. Он отметил, что стратегические аспекты вопросов безопасности также будут обсуждаться в будущем.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал военные успехи России на Украине серьезной угрозой для НАТО. По мнению политика, стабильная ситуация на Украине обеспечивает возможность Киеву защитить свои интересы, что будет лучше для Европы. Вадефуль также заявил, что странам Европы следует начать готовиться к возможному военному столкновению с Россией, и призвал их обеспечить собственную безопасность.