02:08, 23 декабря 2025Интернет и СМИ

В США заявили о состоянии войны с Россией

Карлсон: Россия и США оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США и Россия фактически находятся в состоянии войны. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что причиной стала антироссийская истерия в американском обществе. Однако, по мнению Карлсона, сотрудничество Москвы и Вашингтона могло бы сделать мир более защищенным. Он отметил, что для этого сторонам необходимо создать единую архитектуру безопасности в Европе и Азии, вместе бороться с экстремизмом, укреплять границы и развивать торговлю.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят перспективу восстановления отношений России и США при устранении имеющихся разногласий. Он подчеркнул, что при разрешении противоречий Москва видит возможность вывести российско-американские отношения «из достаточно глубоко кризисного состояния».

