06:51, 23 декабря 2025

В США заявили о срыве плана Трампа по наращиванию военной мощи

Politico: США не построят новые боевые корабли в указанный Трампом срок
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Соединенные Штаты не смогут реализовать в срок план президента Дональда Трампа по возведению новых боевых кораблей. Он дал на эти цели два с половиной года, но на данном этапе отсутствует даже инженерно-техническая документация, о чем пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как указывает газета, соблюдение этого срока, вероятно, может оказаться почти невозможным. Между тем, по данным журналистов, новый американский линкор будет включать в себя множество технологий, которые никогда ранее не размещались одновременно на одном корабле.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления заявил о намерении построить до 25 новых боевых кораблей, чтобы снабдить ими Военно-морские силы.

Кроме того, хозяин Белого дома похвастался американскими подлодками. По его оценке, они опережают конкурентов минимум на 15 лет.

