В США потерпел крушение самолет ВМС Мексики

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение во время захода на посадку в Техасе

Самолет Военно-морских сил (ВМС) Мексики потерпел крушение во время захода на посадку в американском штате Техас. Об этом сообщило мексиканское ведомство.

ЧП произошло в районе города Галвестон в условиях густого тумана. Уточняется, что воздушное судно выполняло «военно-медицинский» рейс: на его борту находился ребенок, нуждавшийся в лечении ожогов. Всего в самолете было восемь человек, в том числе четверо гражданских.

В настоящий момент шесть человек извлекли из самолета, двоих из них не смогли спасти. Также продолжаются усилия по спасению еще двух человек, которые находятся внутри разбившегося воздушного судна.

Ранее истребитель F-35 разбился около авиабазы военно-морских сил (ВМС) США Лемур в Калифорнии. Пилоту удалось успешно катапультироваться.