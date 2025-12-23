Реклама

Мир
19:47, 23 декабря 2025МирЭксклюзив

«Они по-разному мыслят». Украинский вопрос раскалывает администрацию Трампа на два лагеря. Как это отразится на переговорах?

Профессор Лейн: Взгляды в администрации Трампа по Украине различаются
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Взгляды в администрации президента США Дональда Трампа на конфликт России и Украины различаются, разные чиновники предлагают противоречащие друг другу подходы по урегулированию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

В частности, исследователь обратил внимание, что государственный секретарь США Марко Рубио принадлежит к неоконсервативному крылу Республиканской партии, а спецпосланник президента США Стив Уиткофф как человек из бизнеса больше ориентирован на сделки.

Рубио скорее неоконсерватор. Уиткофф больше ориентирован на сделки

Дэвид Лейнпочетный профессор социологии Кембриджского университета

Что известно о возможном конфликте Рубио и Уиткоффа

22 декабря телеканал NBC News сообщил, что между Рубио и Уиткоффом возник раскол из-за их ролей в процессе урегулирования конфликта на Украине.

По данным собеседников телеканала, в ноябре госсекретарь должен был присутствовать на переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии. Однако спецпосланник, не предупредив о своих планах Госдеп, выехал раньше, что могло быть попыткой опередить госсекретаря и обеспечить себе главную роль в мирном процессе.

Три источника сообщили, что Рубио все же прибыл в Женеву, не допустив проведения встречи с представителями Украины без его участия.

Аналогичный инцидент произошел во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным телеканала, в апреле Рубио должен был вылететь в Париж на переговоры по Украине. Но перед отъездом его команда узнала, что Уиткофф уже организовал личную встречу с французским лидером.

Рубио попросил разрешения присоединиться к встрече, но французский МИД указал, что на это должен дать согласие сам Уиткофф.

Это стало унизительным поворотом событий для Рубио, чьи помощники долгое время пытались связаться с Уиткоффом

американский чиновник на правах анонимностив разговоре с телеканалом NBC News
Уиткофф и Рубио

Уиткофф и Рубио

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Как мирный план по Украине стал поводом для раскола

По данным NBC News, мирный план по Украине стал дополнительным поводом для раскола. В частности, Рубио возмутило, что Уиткофф мог консультироваться с российскими представителями без должной секретности и защиты. По словам источников, госсекретарь США придерживается более жесткого подхода в переговорах.

Кажется, они совершенно по-разному мыслят. А если у вас и вашего противника нет общего понимания проблем в переговорах, ничего хорошего из этого не выйдет

Александр Вершбоубывший посол США в России

Также, по мнению нескольких американских чиновников, Уиткофф халатно относится к безопасности и часто «выходит за рамки на переговорах».

«Это вызывает опасения по поводу использования им незащищенных средств связи, которые могут сделать его уязвимым для прослушивания иностранными субъектами», — приводит телеканал слова источников.

30 апреля газета The New York Post сообщала, что окружение Трампа недовольно подходом Уиткоффа к переговорам с Россией.

Особенно их возмутило, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф был один, в то время как российскую сторону представляли глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры велись с помощью российских переводчиков.

Хороший парень, но неуклюжий гребаный идиот. (...) Он не должен делать это в одиночку

представитель Белого дома на условиях анонимностив беседе с газетой The New York Post
Путин и Уиткофф

Путин и Уиткофф

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Что говорит сам Рубио о конфликтах с Уиткоффом

Власти США официально опровергают расхождения по вопросу Украины.

Никто не предпринимает самостоятельных действий. (...) Все это происходит в условиях жесткой координации

Марко Рубиогоссекретарь США

Рубио также охарактеризовал Уиткоффа как «феноменального человека, очень умного, очень талантливого», который «не получает за эту работу денег».

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт официально опроверг сообщения о спорах по России и Украине.

Между ними нет и никогда не было разногласий. (...) У министра Рубио и специального посланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, и они являются друзьями. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них реализует видение президента Трампа о том, как положить конец [украинскому] конфликту

Томми Пиготтзамруководителя пресс-службы Госдепа
