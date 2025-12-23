Реклама

18:23, 23 декабря 2025Россия

Замдиректора российской школы уволили из-за возмутивших родителей анкет для школьников

В Калуге замдиректора школы уволили из-за анкет с матом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Калуге замдиректора одной из местных школ уволили из-за возмутивших родителей анкет с матом, которые раздали ученикам. Об этом сообщило Минобрнауки Калужской области в Telegram.

Конкретное учебное заведение ведомство не назвало, однако подтвердило факт получения школьниками анкет с нецензурной лексикой. Инициатором проведения опроса оказался заместитель директора по воспитательной работе, который не проверил содержание бланков и не согласовал их с вышестоящим руководством.

О том, что в калужской школе № 6 детям раздали опросники с матом, сообщал Mash в Telegram. По информации издания, при помощи анкет руководство собиралось изучить отношения соседей по парте к друг другу. В анкете оказались такие фразы, как «ты порой ******* [наглый]» и «может ********* [поговорить]». Фотографии бланков дошли до родителей.

В свою очередь «Подъем» связался с одним из заместителей директора школы, который выразил удивление и заявил, что не имеет данных о произошедшем. «Очень сложно представить, что это наши педагоги, не проверив, раздали такое детям. Я в некотором недоумении, конечно. Волосы дыбом встали, если честно», — сказал собеседник издания.

В 2024 году студентов Воронежского государственного университета заставляли пройти неанонимный опрос о репродуктивном здоровье и половой жизни. Респондентам нужно было указать ФИО, дату рождения, номер телефона, а также ответить на интимные вопросы — «в каком возрасте начали половую жизнь?» и «какими контрацептивами пользуетесь?»

