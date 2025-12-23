Реклама

14:51, 23 декабря 2025

Зеленский узнал детали украинско-американских переговоров

Зеленский: Умеров и Гнатов представили доклад о переговорах с делегацией США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов представили президенту страны Владимиру Зеленскому доклад о переговорах с делегацией США. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Продуктивно поработали с представителями президента [США Дональда] Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, относительно восстановления и относительно базовой рамки для окончания этой войны», — написал Зеленский.

