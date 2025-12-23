Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 23 декабря 2025Из жизни

Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

В США женщина застрелила двух бывших мужей за день
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Artiom Photo / Shutterstock / Fotodom

Жительница США за день расправилась с двумя бывшими мужьями. Об этом сообщает Hawaii News Now.

48-летняя Сьюзан Эрика Авалон 17 декабря навестила бывших мужей, живущих в двух разных городах штата Флорида, и застрелила из пистолета в обоих. По данным следствия, женщина сначала лишила жизни одного экс-супруга в округе Манати, а затем второго в городе Тампа.

Один из мужчин открыл ей дверь, поскольку принял бывшую жену за курьера службы доставки. Авалон в маске держала пакет с украденной из местного сетевого кафе Panera Bread едой. Свидетельницей преступления стала ее 15-летняя дочь, которая жила с отцом. Она и вызвала полицию. Мужчину удалось довезти до больницы, однако спасти ему жизнь врачи не смогли.

Минивэн Авалон впоследствии выследили с помощью дорожных камер. При обыске детективы обнаружили, что женщина отмывала машину отбеливателем. Отвечая на вопрос о бывшем муже, Авалон спросила: «О каком из них идет речь?». После этого сотрудники полиции проведали второго экс-супруга женщины и также нашли его застреленным.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

С первой жертвой Авалон развелась около 11 лет назад. Разводу предшествовали затяжные споры об опеке над дочерью. К моменту преступлению женщина задолжала бывшему мужу около четырех тысяч долларов (примерно 322,8 тысячи рублей). Из-за долга Авалон грозила потеря водительских прав.

В настоящее время Авалон находится под стражей. Если дело дойдет до суда, прокуратура будет настаивать на смертной казни за нападение в округе Манати. Второе нападение расследуется полицией Тампы. По данным следствия, от действий женщины пострадали около пяти детей от обоих браков.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил смириться с его изменой. Женщине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Блогерша побывала в США и объяснила американцам причины страданий россиян в Новый год

    Во Франции одобрили слова Вэнса об Украине

    На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

    Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

    В российском регионе прогремела серия взрывов

    У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

    Парень обратился к девушке со странной просьбой и вызвал у нее отвращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok