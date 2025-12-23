Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

В США женщина застрелила двух бывших мужей за день

Жительница США за день расправилась с двумя бывшими мужьями. Об этом сообщает Hawaii News Now.

48-летняя Сьюзан Эрика Авалон 17 декабря навестила бывших мужей, живущих в двух разных городах штата Флорида, и застрелила из пистолета в обоих. По данным следствия, женщина сначала лишила жизни одного экс-супруга в округе Манати, а затем второго в городе Тампа.

Один из мужчин открыл ей дверь, поскольку принял бывшую жену за курьера службы доставки. Авалон в маске держала пакет с украденной из местного сетевого кафе Panera Bread едой. Свидетельницей преступления стала ее 15-летняя дочь, которая жила с отцом. Она и вызвала полицию. Мужчину удалось довезти до больницы, однако спасти ему жизнь врачи не смогли.

Минивэн Авалон впоследствии выследили с помощью дорожных камер. При обыске детективы обнаружили, что женщина отмывала машину отбеливателем. Отвечая на вопрос о бывшем муже, Авалон спросила: «О каком из них идет речь?». После этого сотрудники полиции проведали второго экс-супруга женщины и также нашли его застреленным.

С первой жертвой Авалон развелась около 11 лет назад. Разводу предшествовали затяжные споры об опеке над дочерью. К моменту преступлению женщина задолжала бывшему мужу около четырех тысяч долларов (примерно 322,8 тысячи рублей). Из-за долга Авалон грозила потеря водительских прав.

В настоящее время Авалон находится под стражей. Если дело дойдет до суда, прокуратура будет настаивать на смертной казни за нападение в округе Манати. Второе нападение расследуется полицией Тампы. По данным следствия, от действий женщины пострадали около пяти детей от обоих браков.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил смириться с его изменой. Женщине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.