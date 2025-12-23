Женщина завела второго мужа и год тайно ездила к нему каждый день

В Малайзии женщина завела второго мужа и больше года вела двойную жизнь

В Малайзии сестра мужчины из султаната Келантан обвинила его жену во втором замужестве. Об этом пишет The Thaiger.

Экин Дерахим опубликовала пост с обвинениями в адрес невестки в социальной сети. Она утверждает, что жена ее брата тайно завела второго мужа в ноябре 2024-го и больше года вела двойную жизнь. Малайзийка рассказала, что второй муж ее невестки переехал в Келантан из Таиланда и поселился в 19 километрах от дома первой семьи. Каждый день женщина ездила ко второму мужу, а ночевала с первым.

В качестве доказательства Дерахим опубликовала свидетельство о браке невестки со вторым мужем, которое якобы нашла в ее машине. Более того, женщина утверждает, что ее брат узнал об измене жены, но та уговорила его не разводиться. Дерахим задалась вопросом, почему невестка не подала на развод, если полюбила другого. Женщина также рассказала, что уже подала заявление в отдел по делам религии, однако ответа нет уже больше двух недель.

Дерахим добавила, что решила публично рассказать об измене невестки, чтобы религиозные органы провели надлежащее расследование. Она также надеется, что огласка убедит ее брата развестись с изменницей.

