Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:46, 24 декабря 2025Ценности

41-летняя звезда Comedy Woman без бюстгальтера пришла на премию в откровенном платье

Российская актриса Надежда Сысоева пришла на премию Hello в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @inadenka

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева пришла на премию журнала Hello в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman вышла в свет в блестящем платье со шлейфом и глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Поверх упомянутого предмета гардероба знаменитость надела кремовую шубу из меха. Образ завершили туфли-лодочки на каблуках и собранные в объемную укладку волосы.

Ранее в декабре 41-летняя звезда Comedy Woman без бюстгальтера снялась в распахнутом халате. Кроме того, Сысоева продемонстрировала лицо без макияжа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Украины нет выбора». В США предложили компромиссный вариант решения территориального спора на Украине

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    В США рассказали о согласовании гарантий безопасности Украины

    Почти 30 украинцев погибли при попытке сбежать в Румынию

    Постпред США при НАТО рассказал о спорных вопросах урегулирования на Украине

    В США назвали возможные сроки завершения конфликта на Украине

    В США заявили о приближении к урегулированию на Украине

    В Госдуме сравнили Зеленского с загнанным в угол животным

    Умерла соосновательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok