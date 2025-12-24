Реклама

07:56, 24 декабря 2025Россия

Алаудинов заявил о невозможности ВСУ использовать технику в Сумах

РИА Новости: ВСУ не могут использовать технику в Сумах из-за российских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать военную технику в Сумах из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на данном направлении. Об этом заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

«В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе периодически мы выбиваем все, что там видим, из категории военной техники, и, конечно, противник там тоже уже давно не катается, просто так не катается на военной технике», — рассказал Алаудинов.

Ранее украинские военнослужащие на Сумском направлении сняли рекламный ролик для повышения популярности своего комбрига, что позволило российским бойцам выявить их позиции и нанести по ним точный удар.

