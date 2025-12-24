Ближайшие союзники резко высказались о политике США

Опрос Politico: Большая часть американских союзников негативно оценивают США

Большинство жителей ближайших стран — союзниц Вашингтона считают США негативной силой на мировой арене. Об этом свидетельствуют данные опроса Public Fisrt, проведенного журналом Politico.

«Ненадежные. Создают больше проблем, чем решают. Негативная сила на мировой арене. Так, согласно новым опросам, оценивает США значительная часть ближайших союзников Америки», — отмечает издание.

Согласно опросу, большинство канадцев (56 процентов) считают США негативной силой в глобальном масштабе, а среди опрошенных жителей Германии 53 процента заявили, что Соединенные Штаты «создают больше проблем, чем решают».

В Соединенном Королевстве и Франции мнения более неоднозначны, но около трети респондентов разделяют эту негативную оценку деятельности Вашингтона на мировой арене.

Опрос проводился в Германии, Франции, Канаде и Соединенном Королевстве в период с 5 по 9 декабря. В нем приняли участие 10 510 человек старше 18 лет.

Ранее старший научный сотрудник Центра по изучению США и Европы при Брукингском институте Констанце Штельценмюллер заявила, что новая Стратегия национальной безопасности США стала переломным моментом для Европы. Эксперт предупредила, что в 2026 году европейским политикам следует быть начеку и готовиться к худшим сценариям.