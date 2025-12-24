Реклама

04:36, 24 декабря 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на невозможность скрыться от ударов ВС России

РИА Новости: ВСУ жалуются, что не могут укрыться от ударов ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что не могут укрыться от ударов Вооруженных сил (ВС) России в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.

На полученной записи слышно, как младший по званию боец ВСУ докладывают командиру о полученном ранении. Тот в ответ советует подчиненному спрятаться.

«Где прятаться? Тут негде прятаться. Тут все выкошено. Здесь пустая посадка», — ответил подчиненный.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы России могут взять большую часть Запорожской области. По его словам, особенных успехов российские бойцы достигли после взятия села Андреевка, что позволило атаковать сразу с двух сторон — с юга и востока — поселок городского типа Братское.

    Бойцы ВСУ пожаловались на невозможность скрыться от ударов ВС России

