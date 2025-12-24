Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:12, 24 декабря 2025Спорт

Чемпион ОИ обратился к населению России с просьбой скинуться на съемки фильма о нем

Тихонов обратился к населению России с просьбой скинуться на съемки фильма о нем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном выходе художественного фильма о нем. Об этом сообщает Sport24.

По словам бывшего спортсмена, сценарий четырех серий уже готов, но в стране нет денег. «Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег», — заявил Тихонов.

Ранее бывший биатлонист назвал единственного спортсмена, который устраивает его в качестве депутата Госдумы. По его словам, это Вячеслав Фетисов.

Тихонов становился олимпийским чемпионом в эстафете на четырех Олимпиадах подряд: с 1968 по 1980 год. Он также является 11-кратным чемпионом мира и вице-чемпионом ОИ-1968 в индивидуальной гонке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    ВСУ атаковали Севастополь

    Появились подробности о взорванных в Москве сотрудниках ДПС

    Опубликованы кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье

    Чемпион ОИ обратился к населению России с просьбой скинуться на съемки фильма о нем

    Россиянам назвали полезное для суставов блюдо на новогоднем столе

    Украинская теннисистка показала вид сзади в обтягивающих шортах

    Королева красоты попала в смертельную аварию во время благотворительной поездки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok