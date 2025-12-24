Реклама

03:01, 24 декабря 2025Из жизни

Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради 26 миллионов рублей

В Индии сыновья убили отца при помощи ядовитой змеи ради 30 миллионов рупий
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jitendra Prakash / Reuters

В Индии сыновья расправились с отцом при помощи ядовитой змеи. Об этом сообщает CNN-News18.

22 октября 56-летнего Ганесана из деревни Потатурпеттай, штат Тамилнад, укусила ядовитая змея, заползшая в дом. О случившемся сообщили двое сыновей мужчины, и они же должны были получить страховые выплаты. Однако во время проверки сотрудники страховой компании обратили внимание на странное обстоятельство. Оказалось, что сыновья застраховали Ганесана на 30 миллионов рупий (более 26 миллионов рублей) незадолго до происшествия со змей.

Страховщики поделились своим подозрениями с полицией. В ходе расследования сотрудники полиции раскрыли заговор, в котором участвовали сыновья Ганесана и еще четыре человека. Выяснилось, что молодые люди при помощи сообщников расправились с отцом ради страховки. Сначала молодые люди купили кобру и сделали так, чтобы она ужалила Ганесана в ногу, однако мужчина выжил. Неделю спустя сыновья раздобыли через сообщников ядовитого индийского крайта. 22 октября молодым людям удалось устроить так, чтобы крайт ужалил их отца в шею. Затем они избавились от змеи и вызвали полицию.

Эксперты установили, что Ганесана можно было спасти, но сыновья сообщили о случившемся слишком поздно. Это стало еще одной уликой против них. В итоге за решеткой оказались оба сына и их сообщники, которые помогали им достать змей и замести следы. Какое наказание им грозит, пока неизвестно.

Ранее в Индии арестовали мужчину, который расправился с женой при помощи ядовитой змеи. Следователи сумели раскрыть дело только через три года.

